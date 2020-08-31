Отдыхающие на несколько часов зависли в воздухе из-за сломанного аттракциона

В английском городе Глостер спасли посетителей передвижного парка развлечений, которые на несколько часов зависли в воздухе из-за сломанного аттракциона. Об этом сообщает газета Gloucestershire Echo.

Четыре человека оказались в опасности из-за неполадок на аттракционе в виде карусели Star Flyer. На место происшествия направили две бригады спасателей со специальными лестницами. Однако когда они приехали, владельцы аттракциона уже устранили неисправность и освободили отдыхающих.

Гости парка находились на неработающей карусели более двух часов, никто из них не пострадал. По данным от 30 августа, на следующий день аттракцион продолжил работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в тайваньском городе Синьчжу спасли ребенка, унесенного воздушным змеем. Во время фестиваля воздушных змеев трехлетняя девочка случайно запуталась в леере огромного оранжевого змея, который взмыл вверх и увлек ее за собой. Ребенок не пострадал.