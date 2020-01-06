Ребенок вылетел из «Катапульты» в парке аттракционов

Подросток в Алматы, Казахстан, упал на асфальт с пятиметровой высоты из-за неполадок с аттракционом «Катапульта» на территории парка «Кок-Тобе». Видео с происшествием опубликовало издание Tengrinews.

13-летний ребенок вылетел из ремней безопасности и упал. В результате он получил перелом ноги. Родители рассказали, что мальчик пострадал по своей неосторожности, и ни к кому претензий не имеют.

Местная полиция начала досудебное расследование. Если будет установлено, что в произошедшем виновен владелец аттракциона, то ему грозит штраф на сумму до 424 тысяч тенге (около 70 тысяч рублей).

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