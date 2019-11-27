Вагончик американских горок насмерть сбил мужчину на рождественской ярмарке

В Берлине мужчина погиб на американских горках на рождественской ярмарке. Об этом сообщает издание The Sun.

Вагончик американских горок сбил и раздавил смотрителя аттракциона в субботу, 23 ноября. Несчастный случай произошел на глазах у посетителей — семьи из четырех человек.

На место происшествия приехали спасатели и попытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно: он скончался на месте. Очевидцам была оказана психологическая помощь.

После гибели работника аттракциона рождественская ярмарка была закрыта. Она открылась накануне и проработала всего один день.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина упал с неисправного аттракциона и скончался в больнице. У 23-летнего посетителя парка развлечений неожиданно расстегнулся ремень безопасности.

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