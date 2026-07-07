Лолита бросила пить и назвала причину трезвости

Певица Лолита заявила, что бросила пить после визита к эндокринологу

Певица Лолита Милявская заявила, что отказалась от алкоголя из-за страха заболеть диабетом. Ее слова приводит «КП-Петербург».

Артистка призналась, что находится «в завязке» и о спиртном теперь только поет. Она уточнила, что не сталкивалась с алкогольной зависимостью, однако была вынуждена совсем перестать пить после визита к эндокринологу. Специалист предупредил Милявскую, что дальнейшее употребление алкоголя может привести ее к диабету.

«Она меня напугала так, что я ни на день рождения, ни даже на Новый год физически не могу выпить. Но мои друзья смирились. Очень многие перестали тоже выпивать», — поделилась Лолита.

Ранее народный артист России Григорий Лепс заявил, что полностью отказался от алкогольных напитков ради здоровья. По словам исполнителя, он не пьет уже несколько месяцев и надеется, что новый образ жизни останется с ним надолго. Отказавшись от спиртного, певец сосредоточился на музыке и заботе о собственном теле.