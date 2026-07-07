Россиянин развращал несовершеннолетнего племянника у себя в машине

В Вологодской области осудили мужчину за развращение племянника

В Вологодской области осудили мужчину за развращение племянника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 135 («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, 33-летний местный житель в период с сентября по октябрь 2025 года, являясь дядей 13-летнего пострадавшего, совершил в отношении него развратные действия.

Это происходило в салоне автомобиля подсудимого. Помимо личных встреч, мужчина также неоднократно требовал от несовершеннолетнего присылать ему через мессенджер видеоизображения интимного характера, обещая за это денежное вознаграждение и подарки. Все действия совершались без применения насилия, с согласия потерпевшего. Однако в силу своего малолетнего возраста подросток не мог в полной мере осознавать характер и значение происходящего.

Подсудимый свою вину не признал, заявив, что никаких противоправных действий в отношении племянника он не совершал, а подросток оговорил его под влиянием родственников.

Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 100 тысяч рублей в пользу пострадавшего в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что мужчина насиловал и расправлялся с девушками в российском регионе.