Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:28, 7 июля 2026Силовые структуры

Россиянин развращал несовершеннолетнего племянника у себя в машине

В Вологодской области осудили мужчину за развращение племянника
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Вологодской области осудили мужчину за развращение племянника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 135 («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, 33-летний местный житель в период с сентября по октябрь 2025 года, являясь дядей 13-летнего пострадавшего, совершил в отношении него развратные действия.

Это происходило в салоне автомобиля подсудимого. Помимо личных встреч, мужчина также неоднократно требовал от несовершеннолетнего присылать ему через мессенджер видеоизображения интимного характера, обещая за это денежное вознаграждение и подарки. Все действия совершались без применения насилия, с согласия потерпевшего. Однако в силу своего малолетнего возраста подросток не мог в полной мере осознавать характер и значение происходящего.

Подсудимый свою вину не признал, заявив, что никаких противоправных действий в отношении племянника он не совершал, а подросток оговорил его под влиянием родственников.

Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 100 тысяч рублей в пользу пострадавшего в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что мужчина насиловал и расправлялся с девушками в российском регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности убийства подозреваемой в покушении на украинского олигарха

    Недополученные доходы бюджета от маркетплейсов оценили

    Предсказана реакция участников саммита НАТО на мрачное настроение Трампа

    Перечислены недостатки подержанных компьютеров

    В России мотоциклистам рекомендуют тщательно планировать поездки в 2026

    Иностранца задержали за сексуальное насилие над ребенком в автобусе в Москве

    Раскрыт украинский убийца первой террористки в истории Монако

    Словакия объяснила ограничение выдачи виз россиянам

    Россиянка девять лет отработала в Сирии на террористов

    Компании из одной европейской страны обогатились на перевозках российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok