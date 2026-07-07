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14:33, 7 июля 2026Россия

Госдума приняла закон о новых льготах для Героев России

Госдума приняла закон о расширении социальных гарантий для Героев России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Госдума приняла закон о новых льготах для Героев России и кавалеров ордена Славы, а также членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, они получают первоочередное право на прием детей в школы и детские сады по месту жительства. Детям невернувшихся со специальной военной операции военных также предоставляется право на внеочередной прием в эти образовательные организации.

Кроме того, Госдума приняла закон о дополнительной поддержке участников добровольческих формирований и членов их семей. Так, дети невернувшихся с фронта добровольцев получат право на преимущественное поступление в кадетские корпуса, суворовские и нахимовские училища. Также им предоставляются сутки отдыха в случаях, которые устанавливаются Минобороны или Федеральной службой войск национальной гвардии.

Дополнительно для тех, кто служил в добровольческих подразделениях, уточняется получение набора социальных услуг. В том числе, упрощается процедура перехода с ежемесячной денежной выплаты на натуральные льготы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил расширить в регионах России предоставление новых льгот участникам СВО. Глава государства рекомендовал расширить практику предоставления социальных услуг в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма.

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