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14:36, 7 июля 2026Ценности

В сети появились фото Эндрю Гарфилда после слухов о пересадке волос

В сети появились фото актера Эндрю Гарфилда с Уимблдона после слухов о пересадке волос
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: PA Images / Legion-Media

Американский актер Эндрю Гарфилд попал в объектив папарацци после кардинальной смены имиджа. Его снимки публикует Daily Mail.

42-летняя звезда «Человека-паука» посетил теннисный Уимблдонский турнир с бородой и отросшими волосами с небрежными волнами. По слухам, год назад знаменитость сделал пересадку волос, однако он сам не подтверждал опубликованную в прессе информацию.

В декабре 2025 года сообщалось, что американский актер Леонардо Ди Каприо вернулся к имиджу сыгранного им в фильме «Титаник» Джека Доусона. В сети появились фото, на которых он предстал в монохромном черном наряде, состоявшем из футболки, кофты на молнии, пальто ниже колена и брюк. Ди Каприо продемонстрировал гладко уложенные назад волосы более светлого, чем ранее, оттенка.

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