17:03, 2 декабря 2025

51-летний Леонардо Ди Каприо вернулся к имиджу героя «Титаника»

Актер Леонардо Ди Каприо вернулся к имиджу героя «Титаника» Джека Доусона
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: JosiahW / BACKGRID / Legion-Media

Американский актер Леонардо Ди Каприо вернулся к имиджу сыгранного им в фильме «Титаник» Джека Доусона. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

51-летнего артиста запечатлели, когда он покидал кинотеатр Village East by Angelika в Нью-Йорке после показа ленты «Битва за битвой», где исполнил главную роль. Он предстал перед камерами в монохромном черном наряде, который состоял из футболки, кофты на молнии, пальто ниже колена и брюк.

Также Ди Каприо надел лакированные туфли и продемонстрировал гладко уложенные назад волосы более светлого, чем ранее оттенка.

В апреле также сообщалось, что Леонардо Ди Каприо сменил имидж и вышел в свет с черными волосами и бровями.

