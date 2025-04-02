Леонардо Ди Каприо вышел в свет с новой внешностью

Леонардо Ди Каприо сменил имидж и вышел в свет с черными волосами и бровями

Американский актер Леонардо Ди Каприо вышел в свет после смены имиджа. Кадры публикует Daily Mail.

50-летний артист посетил международную выставку киноиндустрии CinemaCon в Лас-Вегасе, где продемонстрировал новую внешность. Так, он предстал перед камерами в черной замшевой рубашке и брюках в тон и показал окрашенные в черный цвет волосы, брови и бороду.

Читатели издания оценили снимки в комментариях. «Он выглядит так, будто на нем грим для роли Дракулы», «Это имплантация бровей?», «В нем есть что-то жуткое», «Он покрасил волосы для роли в фильме, в котором сейчас снимается», «С темными волосами он выглядит старше», — заявили юзеры.

В марте возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — 26-летняя итальянская модель Виттория Черетти — впервые высказалась об их романе.