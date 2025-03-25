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15:15, 25 марта 2025Ценности

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо впервые высказалась об их романе

Модель Витторию Черетти раздражает ярлык возлюбленной актера Леонардо Ди Каприо
Мария Винар

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо итальянская модель Виттория Черетти впервые высказалась об их романе. Соответствующий комментарий публикует французская версия журнала Vogue.

26-летняя девушка призналась, что познакомилась с 50-летним актером в Милане. При этом в разговоре с журналистами она отметила, что ей надоел ярлык его девушки.

«Как только ты вступаешь в отношения с кем-то, у кого больше подписчиков, чем у тебя, ты становишься "чьей-то девушкой" или "чьим-то парнем". Это очень раздражает», — высказалась собеседница издания.

В июле прошлого года репортеры раскрыли неожиданные подробности отношений Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти. Тогда стало известно, что, когда актер оказывается вдали от избранницы, он продолжает вести свободный образ жизни.

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