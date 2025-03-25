Возлюбленная Леонардо Ди Каприо впервые высказалась об их романе

Модель Витторию Черетти раздражает ярлык возлюбленной актера Леонардо Ди Каприо

Возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо итальянская модель Виттория Черетти впервые высказалась об их романе. Соответствующий комментарий публикует французская версия журнала Vogue.

26-летняя девушка призналась, что познакомилась с 50-летним актером в Милане. При этом в разговоре с журналистами она отметила, что ей надоел ярлык его девушки.

«Как только ты вступаешь в отношения с кем-то, у кого больше подписчиков, чем у тебя, ты становишься "чьей-то девушкой" или "чьим-то парнем". Это очень раздражает», — высказалась собеседница издания.

В июле прошлого года репортеры раскрыли неожиданные подробности отношений Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти. Тогда стало известно, что, когда актер оказывается вдали от избранницы, он продолжает вести свободный образ жизни.

