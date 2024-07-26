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19:50, 26 июля 2024Ценности

Раскрыты неожиданные подробности отношений Леонардо Ди Каприо и его возлюбленной

In Touch Weekly: вдали от возлюбленной Ди Каприо ведет свободный образ жизни
Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти. Фото: The Daily Stardust / BACKGRID / Legion-Media.com

Раскрыты неожиданные подробности отношений американского актера и продюсера Леонардо Ди Каприо и его возлюбленной, модели Виттории Черетти. Соответствующую информацию публикует In Touch Weekly.

Источник из окружения Ди Каприо утверждает, что в те моменты, когда актер оказывается вдали от избранницы, он по-прежнему ведет свободный образ жизни. Кроме того, разговоры о том, что звезда может остепениться, высмеиваются его близкими.

«Лео все еще играет по своим правилам, когда дело касается отношений. Когда вы "встречаетесь" с ним, границы меняются и становятся более свободными. И к этому придется привыкнуть, если вы хотите остаться с ним», — заявил собеседник издания.

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По этой причине, как сообщил инсайдер, Ди Каприо устраивает плотный график Черетти. «Летом, когда Лео нужно максимально использовать свой отпуск и подзарядиться, он может делать все, что захочет», — заключил он.

В марте стало известно, что Ди Каприо не готов сделать своей спутнице предложение руки и сердца. Анонимный источник подчеркивал, что кольцо, которое манекенщица носит на безымянном пальце, ничего не символизирует.

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      Екатерина Ештокина
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