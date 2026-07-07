Россияне обогнали европейцев по числу туристов на курорте Египта

АТОР: С начала 2026 года Хургаду посетили 464,2 тысячи граждан России

Россияне обогнали европейцев по числу туристов на популярном курорте Египта Хургада — с начала 2026 года ближневосточную страну посетили 464,2 тысячи граждан РФ. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что россияне заняли вторую строчку по числу отдыхающих, обогнать соотечественников удалось лишь немцам. Так, с начала года в Хургаде отдохнули 605,5 тысячи граждан Германии.

В пятерку также вошли Польша (219 тысяч туристов), Великобритания (184,9 тысячи) и Чехия (76,5 тысячи). Всего с января в Хургаду приехало 2,1 миллиона иностранцев, турпоток из России при этом составил 22 процента от общего числа прибытий.

Ранее соотечественникам назвали топ-5 популярных стран для отдыха летом. В него вошли Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ.