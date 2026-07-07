Российский блогер описал жизнь со статусом иноагента словами «доходы падают в ноль»

Блогер Соболев заявил, что включение в реестр иноагентов лишает человека доходов

Включение в реестр иноагентов Минюста лишает человека доходов, заявил блогер Николай Соболев, исключенный из перечня иностранных агентов. Об этом он рассказал в беседе с телеведущим Анатолием Кузичевым, опубликованной в «VK Видео».

По словам блогера, человек, которого признали иноагентом, сразу же начинает чувствовать влияние этого статуса. Соболев добавил, что с иноагентами отказываются сотрудничать почти все рекламодатели.

«Статус перекрывает тебе кислород во всем. Доходы падают в ноль, а все, что остается рекламировать — это какие-то серые схемы, которые я не рекламирую просто», — описал блогер жизнь со статусом иноагента.

Ранее Соболев рассказал, что из-за включения в реестр иностранных агентов столкнулся с изоляцией. Он признался, что испытывал тревогу из-за наличия этого статуса.

В феврале 2023 года Минюст добавил Соболева в реестр иностранных агентов. В марте 2024 года его исключили из реестра. В Минюсте сообщили, что приняли это решение, потому что блогер утратил признаки иностранного агента.