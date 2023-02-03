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21:12, 3 февраля 2023Россия

Блогера Соболева признали иноагентом

Минюст признал иностранным агентом блогера Николая Соболева
Николай Соболев

Николай Соболев. Фото: Wikipedia

Минюст России внес в реестр иностранных агентов блогера Николая Соболева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Помимо Соболева, список пополнили политолог Павел Мезерин, блогер Александр Макашенец, а также авторы книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Екатерина Дудко и Елена Прокашева.

В начале февраля Николай Соболев заявил, что не планирует уезжать из России, потому что для него важно обозревать текущие события, находясь в одинаковых условиях со своими зрителями. Кроме того, он сказал, что остался бы в стране, даже если бы его объявили иностранным агентом.

В конце января Минюст включил в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big Илью Прусикина, журналиста Фиделя Агумаву, официального представителя Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни-Басана Омбадыкова, правозащитника Рафиса Кашапова и активистку Дарью Серенко.

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Марина Совина
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