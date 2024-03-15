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21:32, 15 марта 2024Россия

Минюст исключил Николая Соболева из реестра иноагентов

Минюст РФ исключил блогера Николая Соболева из реестра иноагентов

В пятницу, 15 марта, реестр иноагентов пополнился именами режиссера Романа Либерова и актера Семена Трескунова. Кроме того, из списка был исключен блогер Николай Соболев, сообщается на сайте Минюста России.

Отмечается, что Соболева исключили из реестра «в связи с утратой признаков иностранного агента». Режиссера Либерова добавили в список, поскольку он выступил против спецоперации (СВО) России на Украине, участвовал в создании и распространении на массовую аудиторию сообщений и материалов иностранных агентов. Актер Трескунов попал в реестр из-за вступления против СВО, а также распространения недостоверной информации о том, какие решения принимает российская публичная власть и какую политику проводит.

В Минюсте уточнили, что Либеров и Трескунов живут за пределами Российской Федерации. Помимо них, в реестр попали М.Б. Беленькая, С.В. Каверзина, О.В. Кашинцев, И.В. Липсиц, и К.В. Ишутин.

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