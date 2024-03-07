В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом

В Государственной Думе призвали признать Пугачеву иностранным агентом

Эстрадную певицу Аллу Пугачеву следует иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать деньги из России. С таким призывом выступил депутат Государственной Думы Алексей Журавлев, сообщает РИА Новости.

«Требую ту же потерявшую всякий стыд Пугачеву признать, наконец, иноагентом. Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления», — заявил он.

Парламентарий уверен, что вскоре после этого она «приползет каяться и прощения просить, как и предрекал [певец] Стас Михайлов». По словам депутата, «все нормальные люди» находятся в России в трудное для страны время. «И даже неплохо, что предателей и лжецов, как пену, вынесло наружу спецоперацией. Государство очистилось от паразитов, десятилетиями доивших бюджет и опустошавших карманы россиян», — заключил он.

Ранее Пугачева резко ответила на критику Михайлова по поводу ее отъезда из России. Исполнительница посмеялась над его словами о том, что покинувшие страну знаменитости «еще приползут на коленях», а также заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну.