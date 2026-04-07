Известный российский блогер раскрыл последствия признания иноагентом

Блогер Соболев заявил, что столкнулся с изоляцией после признания иноагентом

Известный российский блогер Николай Соболев, которого Минюст исключил из реестра иноагентов, заявил, что после признания иностранным агентом столкнулся с изоляцией. Об этом он рассказал в подкасте предпринимателя Андрея Третьякова во «ВКонтакте».

«Когда меня назначили иноагентом, какие-то люди, которые звали меня на подкасты и так далее, они сразу же пропали. Никто ничего не написал, но дистанцирование было конкретным», — раскрыл Соболев последствия включения в реестр Минюста. Блогер добавил, что в то время для него также было сложно найти площадку для записи интервью.

Кроме того, по словам Соболева, из-за включения в реестр иностранных агентов он испытывал тревогу. «Очень неприятно было находиться в статусе», — отметил он.

В феврале 2023 года Минюст добавил Соболева в реестр иностранных агентов. В марте 2024 года его исключили из реестра. В Минюсте сообщили, что приняли это решение, потому что блогер утратил признаки иностранного агента.