Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:59, 7 апреля 2026

Известный российский блогер раскрыл последствия признания иноагентом

Маргарита Щигарева
Кадр: группа «Тот самый Лука» во «ВКонтакте»

Известный российский блогер Николай Соболев, которого Минюст исключил из реестра иноагентов, заявил, что после признания иностранным агентом столкнулся с изоляцией. Об этом он рассказал в подкасте предпринимателя Андрея Третьякова во «ВКонтакте».

«Когда меня назначили иноагентом, какие-то люди, которые звали меня на подкасты и так далее, они сразу же пропали. Никто ничего не написал, но дистанцирование было конкретным», — раскрыл Соболев последствия включения в реестр Минюста. Блогер добавил, что в то время для него также было сложно найти площадку для записи интервью.

Кроме того, по словам Соболева, из-за включения в реестр иностранных агентов он испытывал тревогу. «Очень неприятно было находиться в статусе», — отметил он.

В феврале 2023 года Минюст добавил Соболева в реестр иностранных агентов. В марте 2024 года его исключили из реестра. В Минюсте сообщили, что приняли это решение, потому что блогер утратил признаки иностранного агента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok