Падение посетителей с аттракциона на полной скорости попало на видео

В тайской провинции Лопбури посетители лунапарка выпали с аттракциона на полной скорости. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как вскоре после запуска аттракциона страховочная перекладина, которая должна была удерживать посетителей на местах, неожиданно поднимается, и они с криками выпадают с сидений на землю. Очевидцы немедленно бросились им на помощь, а оператор аттракциона остановил его.

Вскоре на место происшествия прибыла скорая помощь, нескольким людям потребовалась госпитализация. Позже представители больницы заявили, что в ходе инцидента никто не погиб и не получил серьезных травм. Посетители отделались ушибами, некоторым из них потребовалась помощь психологов.

После инцидента аттракцион закрыли для посетителей. Местные власти и полиция начали расследование.

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