Столкновение птицы и девочки на аттракционе ужаснуло пользователей сети

dailymail.co.uk

В парке развлечений Movie World австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, ибис столкнулся с ребенком на аттракционе. Видео, снятое камерой видеонаблюдения, опубликовал таблоид Daily Mail.

Случай произошел в воскресенье, 28 июля. На кадрах видно, как птица белого окраса врезается в перепуганную девочку по имени Пейдж (Paige), когда аттракцион устремляется в небо. Ее сосед наблюдает за происходящим в изумлении.

После столкновения с ибисом у Пейдж осталась царапина на правом плече.

Изначально видеозапись появилась в Facebook и собрала более ста тысяч просмотров и сотни комментариев. «Бедная птичка», — писали одни. «Больше никогда не пойду на американские горки», — обещали другие.

«На видео не слышно, что она говорит, но можно легко догадаться: "Господи, птица, у меня чуть сердце не остановилось"», — утверждали третьи.

Ибисы — водные птицы с длинными изогнутыми клювами. Они населяют тропические, субтропические и умеренно-теплые широты. Часто встречаются в восточной части Австралии, в том числе на территории Квинсленда. Ибисы находятся под угрозой исчезновения.

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