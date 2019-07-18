Орел растерзал живую гадюку на глазах у туриста

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями нападения орла-змееяда на шумящую гадюку. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

По словам автора видео, учителя из ЮАР Грэма Митчли (Graeme Mitchley), птица спикировала на змею, когда та медленно ползла через дорогу. Она прижала добычу к земле и начала пожирать еще живую гадюку. «Даже теперь, когда я смотрю видео, я расстраиваюсь из-за ее страданий, — говорит Митчли. — Мало кто любит змей, но это была медленная и мучительная смерть».

В итоге орел разорвал змею надвое и улетел, зажав в клюве ее хвост. «Когда на следующее утро я ехал по тому же маршруту, там не осталось никаких следов гадюки, — рассказывает Митчли. — Возможно, гиены или еще какие-нибудь падальщики утащили ее себе на обед».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В 2018 году сообщалось, что егерь Каллум Говар стал свидетелем нападения львиц на бородавочника в парке Крюгера. Они терзали кричащего и вырывающегося кабана около 15 минут. После этого стая гиен отобрала у них добычу.

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