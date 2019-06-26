Радостная антилопа выбралась из пасти крокодила и стала жертвой голодных собак

В одном из сафари-парков Ботсваны антилопу растерзали дикие гиеновидные собаки после того, как она спаслась от крокодила. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

На кадрах видно, как в воде рептилия пытается укусить за морду антилопу. Она пытается уплыть, однако рептилия следует за ней и несколько раз хватает за задние лапы. Крокодил кусает антилопу и тащит под воду, но раненому животному удается выйти на берег.

Стая гиеновидных собак наблюдает за тем, как она ковыляет до суши, а затем нападает на нее. Хищники валят антилопу на землю и начинают грызть.

Автор видео добавляет, что ролик в очередной раз доказывает, что гиеновидные собаки — самые успешные и хитрые охотники.

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