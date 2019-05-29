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Леопард жестоко мучил хохлатую антилопу перед камерой

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Туристы в южноафриканском парке Саби-Сэнд стали свидетелями охоты леопарда на хохлатую антилопу. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Автор видео утверждает, что услышал отчаянные крики животного, когда остановился возле реки, чтобы посмотреть на слонов. Источником шума оказался детеныш антилопы, пойманный молодой самкой леопарда. Хищница не убила его сразу, а играла с ним, как кошка с мышью. Она отпускала маленькую антилопу, а когда та пыталась сбежать, снова хватала ее или сбивала с ног лапой.

Издевательства продолжались около 45 минут. И туристы, и гид, наблюдавшие за происходящим, полагали, что леопард пытается привлечь мать детеныша. На крики действительно прибежала взрослая хохлатая антилопа, но она держалась на расстоянии 50 метров от хищника и не подходила ближе. В итоге самка леопарда убила детеныша и съела его.

Хохлатые антилопы или дукеры водятся в Экваториальной и Южной Африке. Их рост от 15 до 50 сантиметров, вес от 5 до 30 килограммов. Они всеядны, лакомятся насекомыми и могут ловить грызунов или небольших птиц.

8 августа сообщалось, что егерь Каллум Говар стал свидетелем нападения львиц на бородавочника в парке Крюгера. Они терзали кричащего и вырывающегося кабана около 15 минут. После этого стая гиен отобрала у них добычу.

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