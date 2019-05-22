Антилопа вырвалась из пасти голодного крокодила

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В национальном парке Крюгера, ЮАР, антилопа чудом спаслась от напавшего на нее крокодила. На видео произошедшего обратило внимание британское издание Daily Star.

На записи видно, как хищник незаметно подбирается к отдыхающей на берегу антилопе и хватает ее за ногу. Другие животные пытаются помочь ей и отвлекают крокодила.

Антилопа несколько раз ударяет пресмыкающееся по рылу. Крокодил ослабляет хватку, и животное спасается, но немного прихрамывает.

Инцидент запечатлел 73-летний мужчина по имени Майк Джонсон (Mike Johnson). По его словам, крокодил изо всех сил пытался утащить животное в воду. Он назвал произошедшее «самой настоящей битвой за выживание».

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