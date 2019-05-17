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Хитрая собака притворилась мертвой и спаслась из пасти льва

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Гиеновидная собака сумела сбежать из пасти львицы, притворившись мертвой. Ролик произошедшего появился на YouTube-канале Kruger Sightings.

Видео сняли туристы в Национальном парке Хванге в Зимбабве. Гид привел посетителей к стае гиеновидных собак, доедающих антилопу. Неожиданно на животных набросилась львица. Ей удалось схватить одну из гиеновидных собак.

Хищница пошла прочь, держа добычу в пасти. Гиеновидная собака не шевелилась, свесила лапы и казалась мертвой. Неожиданно внимание львицы привлекла другая особь, она выпустила добычу и бросилась за ней. Однако животному удалось скрыться от нее.

В это же время гиеновидная собака, которая казалась мертвой, встала и убежала. «О Господи, она жива!» — закричала одна из туристок.

В итоге львица осталась без добычи.

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