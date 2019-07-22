Чайка украла собаку на глазах у мужчины

В английском городе Пейнтон, графство Девон, чайка похитила четырехлетнего чихуахуа по кличке Гизмо (Gizmo). Об этом сообщает местная газета Devon Live.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля, во дворе дома 24-летней Бекки Хилл (Becca Hill). По словам ее возлюбленного, чайка залетела в сад, где гулял Гизмо, схватила пса клювом и улетела с ним в неизвестном направлении.

«Мой партнер развешивал в саду белье и увидел, как на Гизмо пикирует птица, — рассказывает хозяйка питомца Хилл. — Чайка унесла пса довольно далеко, и мы потеряли его из виду. Я даже не знаю, где он. Возможно, он упал».

Хилл, у которой помимо Гизмо еще два чихуахуа, решила осветить произошедшее в местных СМИ и социальных сетях, чтобы поскорее найти свою собаку.

В апреле сообщалось, что в американском штате Аризона спасли щенка, которого утащила сова. Трехмесячный сенбернар по кличке Латте пропал во время прогулки возле дома женщины, временно приютившей брошенных щенков. Через 12 часов после исчезновения Латте нашли на поле для гольфа. На его черепе были следы птичьих когтей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!