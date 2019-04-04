Сова украла щенка и бросила его на поле для гольфа

В американском штате Аризона спасли щенка, которого утащила сова. Об этом сообщает издание The Arizona Republic.

Трехмесячный сенбернар по кличке Латте пропал во время прогулки возле дома женщины, которая приютила брошенных щенков, пока им подыскивали новых хозяев. «Я не слышала ни звука, другие щенки не лаяли, — рассказывает она. — Он как будто испарился».

Женщина немедленно начала поиски, к которым присоединились ее соседи. Усилия были тщетны, пока местный любитель гольфа не откликнулся на пост о пропавшем щенке в социальной сети. Он выложил фотографию раненой собаки, замеченной на игровом поле неподалеку.

Через 12 часов после исчезновения Латте нашли на поле для гольфа. Щенок страдал от обезвоживания, а на его черепе остались следы птичьих когтей. Отметины свидетельствовали о том, что его утащила сова. По всей видимости, птица не справилась с весом добычи и уронила ее.

При падении щенок не получил переломов и после двух дней в ветеринарной клинике пошел на поправку. После выздоровления он отправится к новому владельцу.

В 2016 году сообщалось, что ворона утащила четырехмесячного щенка породы чихуахуа у жительницы австралийского города Мельбурн. По ее словам, собака помещалась в человеческую ладонь.

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