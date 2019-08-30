Поход в парк аттракционов закончился для мальчика переломами ног

В Лондоне, Великобритания, 12-летний Тео Шоу (Theo Shaw) упал с аттракциона и сломал обе ноги. Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел во вторник, 27 августа. Мать пострадавшего, Эйлин О'Брайен (Aileen O'Brien), утверждает, что он свалился, так как страховка не сработала должным образом. Друг пытался удержать мальчика и кричал, чтобы аттракцион остановили, но его никто не услышал.

Шоу немедленно доставили в больницу, его готовят к операции. После процедуры мальчик сможет ходить не раньше, чем через два месяца.

О'Брайен обратилась к городским властям с просьбой закрыть луна-парк. «Я понимаю, что всякое случается, но дети должны иметь возможность кататься на аттракционах и не попадать в больницы», — заявила она. Женщина добавила, что ее ребенок может остаться «травмированным на всю жизнь» после удара головой.

По информации издания, за четыре дня до падения Шоу у одного из посетителей парка случился сердечный приступ на аттракционе.

Представитель Совета боро Ламбет заявил, что аттракцион, с которого упал Шоу, закрыли, но остальной луна-парк работает. Он заявил, что происшествие расследуют специалисты из полиции и Управления по охране труда Великобритании.

Ранее в августе сообщалось, что в немецком городе Леффинг вывели из эксплуатации аттракцион «Полет орла» из-за сходства его конструкции со свастикой. Владелец парка развлечений извинился перед теми, кого обеспокоил и оскорбил аттракцион.

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