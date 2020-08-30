Огромный воздушный змей унес ребенка

В тайваньском городе Синьчжу спасен ребенок, которого унес воздушный змей. Об этом сообщает Associated Press.

Во время фестиваля воздушных змеев трехлетняя девочка случайно запуталась в леере огромного оранжевого змея, который взмыл вверх и увлек ее за собой. Кувыркаясь в воздухе, она поднялась на несколько метров над землей.

Собравшиеся внизу бросились ловить леер, а когда змей с ребенком устремился вниз, успели поймать девочку. В результате она не пострадала.

В 2019 году сообщалось, что в в турецкой провинции Османие сильный ветер унес уличный зонт вместе с уцепившимся за него человеком. Мужчина утверждает, что поднялся над землей на три или четыре метра.