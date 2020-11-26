Россиянин упал на камень и умер на популярном зимнем курорте

Турист из России погиб во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщается на сайте следственного управления СКР по Кемеровской области.

23-летний житель города Мыски катался на лыжах популярном зимнем курорте вместе с другом. Молодой человек получил смертельную травму во время спуска с горы.

«Лыжник решил использовать камень, находящийся с краю оборудованной трассы, в качестве трамплина и совершил прыжок. При этом молодой человек не рассчитал скорость и траекторию полета, в результате чего упал на камни, ударился головой и перестал подавать признаки жизни», — рассказали в Следственном комитете.

После этого, отметили в ведомстве, друг туриста вызвал спасателей, которые спустили тело погибшего с горы. По факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливаются причины смерти лыжника.

Ранее сообщалось, что россиянин с ребенком сорвался с обрыва в Сочи во время катания на квадроцикле. В результате мужчина погиб на месте, а его семилетний сын получил тяжелые травмы.