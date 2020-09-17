Россиянин с ребенком сорвался с пятиметровой скалы в Крыму и умер

Россиянин с семилетним внуком сорвались с пятиметровой скалы в районе музея «Херсонес Таврический» в Крыму. Об этом сообщает «Новый Севастополь».

По данным издания, после случившегося пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм. Ребенка, находящегося в бессознательном состоянии, экстренно доставили в больницу.

Известно, что семья приехала на курорт из Москвы. Сейчас с родственниками пострадавших работают специалисты Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что группа российских туристов застряла в горах Алтая без еды и с трупом приятеля. Мужчина погиб во время сплава по реке, получив черепно-мозговую травму.