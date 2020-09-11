Группа туристов застряла в горах российского курорта без еды и с трупом приятеля

Группа туристов из Новосибирска застряла в горах Алтая во время сплава, один из них погиб. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает издание ТОЛК.

По данным портала, туристы отправились в сплав по горной реке Нижний Кураган в отдаленном Усть-Коксинском районе региона. 9 сентября их катамаран перевернулся, и один из шести участников группы скончался, предположительно, от черепно-мозговой травмы.

После этого, рассказали журналистам в областном управлении МЧС, туристы самостоятельно достали труп приятеля из воды и подготовили его к транспортировке до ближайшего села Катанды, куда на следующий день приехали два егеря Катунского биосферного заповедника для оказания помощи. Вслед за ними в село выдвинулись полицейские и местные жители с лошадьми.

Как рассказал изданию NGS.ru один из друзей компании, не поехавший на сплав, туристы все еще находятся в горах, и у них уже закончилась еда, поскольку к середине месяца они планировали сойти с маршрута. Добраться до места их нахождения можно только вертолетом или на лошадях.

«МЧС вертолет не направляет, (...) места нет. Звонить по спутниковому телефону дорого, они берегут лимит, потому что они в автономке уже больше недели. Все зарядные устройства на исходе. Один человек погиб, есть риск для жизни и здоровья остальной группы», — заявил мужчина в беседе с журналистами.

По его информации, жители Новосибирска уже собрали свою спасательную группу, чтобы выдвинуться на помощь застрявшим: местные жители на лошадях будут добираться на место происшествия «не менее двух суток».

Представители регионального главка МЧС, в свою очередь, заявили, что запросов о помощи от туристов им не поступало. «Один из участников группы по спутниковой связи сообщил, что бедствия группа не терпит», — отметили в пресс-службе.

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