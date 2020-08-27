Россиянка в шортах упала в расщелину на леднике и два дня дожидалась спасателей

Россиянка упала в расщелину на леднике Гренц в Альпах и в течение двух суток дожидалась там помощи без теплой одежды. Об этом сообщила спасательная служба Air Zermatt AG на своей странице в Facebook.

Как сообщили спасатели, женщина, несмотря на предупреждения, в одиночку отправилась на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения. Во время прогулки она упала в расщелину на леднике глубиной около 10-15 метров, где и находилась следующие два дня.

По счастливой случайности призывы женщины о помощи услышали проходившие мимо альпинисты. Они вызвали спасателей, которые помогли туристке выбраться из расщелины. «Служба Zermatt не знала такого чудесного спасения за последние 20 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянка не получила травм, однако имела легкое переохлаждение. Температура ее тела на момент спасения составляла 34 градуса.