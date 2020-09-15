Последствия преступления против российской стюардессы попали на видео

Более 100 пассажиров задержали в тюменском аэропорту Рощино из-за украденного у стюардессы телефона. Последствия совершенного на борту преступления, попавшие на видео, опубликованы в паблике @tyumen_only в Instagram.

На кадрах видно, как пассажиры толпятся в зоне выдачи багажа аэропорта. «До этого мы еще час сидели в приземлившемся самолете. (...) Пассажиров задержали и планируют отвезти в отделение, чтобы найти пропавший телефон. Разумеется, высказывались предложения скинуться на гребаный телефон и всем разъехаться», — комментирует автор видео.

По данным местного портала «Вслух.ру», инцидент произошел в ночь с 13 на 14 сентября. Стюардесса прилетевшего в Тюмень самолета обнаружила пропажу дорогого гаджета, после чего члены экипажа вызвали в аэропорт полицию.

Сотрудники провели разыскные мероприятия, после чего отпустили пассажиров по домам. Удалось ли найти смартфон, остается неизвестным.

В июле сообщалось, что россиянку задержали за курение на борту самолета, летевшего из Мурманска в Москву, момент задержания сняли на видео. На кадрах видно, что при осмотре вещей девушка начинала плакать, нецензурно выражаться и оскорблять сотрудников полиции, из-за чего им пришлось заковать ее в наручники.