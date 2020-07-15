Задержание дважды покурившей в самолете россиянки сняли на видео

Россиянку задержали за курение на борту самолета, летевшего из Мурманска в Москву. Видео с нарушительницей в среду, 15 июля, публикует «СеверПост».

На кадрах видно, как полицейские выводят девушку из самолета и провожают в отдел. Там при осмотре вещей она начинала плакать, нецензурно выражаться и оскорблять сотрудников полиции, из-за чего им пришлось заковать задержанную в наручники.

Сотрудники авиакомпании на опросе отметили, что вызвали полицию из-за того, что девушка нарушила правила безопасности на борту и дважды покурила в туалетной комнате. По словам бортпроводников, во время перелета девушка вела себя «неадекватно» и выглядела так, будто находится в состоянии опьянения.

По данным РЕН ТВ, после случившегося в отношении 35-летней россиянки возбудили уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». За это ей грозит штраф до 40 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево задержали пассажира, закурившего на борту прилетевшего из Калининграда самолета. В момент задержания мужчина оторвал погон сотруднику полиции и также стал фигурантом уголовного дела.