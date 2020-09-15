Стюардесса рассказала об изменениях в правилах безопасности полетов

Стюардесса британской авиакомпании Virgin Atlantic Мэнди Смит в своей книге рассказала, как за 20 лет изменились правила безопасности полетов в связи после теракта 11 сентября 2001 года. Об этом пишет издание Express.

По словам Мэнди, после трагедии руководство по обучению бортпроводников было практически полностью переписано. «Нам пришлось пройти обновленный строгий курс обучения, и весь парк самолетов авиакомпании был изменен в соответствии с повышенными правилами безопасности», — пояснила она.

В частности, в кабине экипажа появились пуленепробиваемые двери, стены и камеры видеонаблюдения. Чтобы попасть к пилотам, необходимо знать постоянно меняющийся код доступа, известный только ограниченному кругу лиц. «Те дни, когда дети могли зайти в кабину и посмотреть на пульт управления самолетом, безвозвратно прошли», — отмечает стюардесса.

Бортпроводники изучали кодовые слова и фразы, которые должны использоваться в экстренных ситуациях. Такие секретные сообщения могут быть переданы экипажу по системе громкой связи в случае, если, например, на борту выявлен террорист.

Мэнди рассказала историю, которая произошла с ней в 2002 году во время перелета из Сан-Франциско в Лондон. Экипаж уже готовился к взлету, когда стюардессы обратили внимание на двух молодых людей в задней части салона. Они сидели в разных рядах, вели себя нервно и раздражительно, рассматривали других пассажиров. Мэнди предупредила старшего бортпроводника, и наземный персонал проверил данные этих пассажиров. Выяснилось, что они забронировали билеты на одну и ту же банковскую карту, но делали вид, что не знакомы и сели отдельно друг от друга. В итоге в салон ворвались полицейские, надели на них наручники и вывели из самолета. Оказалось, что их разыскивало ФБР, мужчины считались опасными террористами. Вероятно, они совершали полеты разными авиакомпании, чтобы выяснить, где менее строгие меры безопасности.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США, которые позже стали именоваться 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены. Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.

Ранее популярная в социальных сетях стюардесса, которая часто делится лайфхаками в области путешествий, показала пользователям самые грязные места в самолете и испугала их. В первую очередь бортпроводница посоветовала никогда не трогать карман, расположенный на спинке впереди стоящего сидения. Также член экипажа посоветовала всегда протирать салфетками откидной столик перед использованием. Кроме того, среди самых грязных предметов она перечислила инструкцию безопасности, ремень безопасности и дверную ручку в туалете.