Работавшая в разгар пандемии коронавируса стюардесса рассказала о новом страхе

Стюардесса авиакомпании British Airways, которая работала в разгар пандемии коронавируса, поделилась тем, что теперь боится летать из-за увиденного. О новом страхе девушка рассказала изданию Daily Mail.

Так, по словам бортпроводницы, авиаотрасль изменилась до неузнаваемости. Она отметила, что многие пассажиры летели на похороны своих близких или родственников, в связи с чем атмосфера во время полетов всегда была очень тревожной и напряженной.

Кроме того, как уточнила девушка, члены экипажа больше не приветствуют друг друга объятиями, а в автобусе, курсирующем до терминала, царит «гробовая тишина».

Cтюардесса также рассказала, что теперь сотрудники авиакомпании не могут подавать пассажирам алкоголь. Вместо этого они разносят горячие напитки в бумажных стаканчиках и прохладительные напитки без льда.

В июне стюардесса американской авиакомпании показала, как проходят ее путешествия во время пандемии коронавируса. На ролике бортпроводница рассказала, что отправляется в Нью-Йорк впервые за полгода и немного нервничает перед рейсом. Сперва она сняла пустой аэропорт.