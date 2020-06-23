Потерявшая работу из-за пандемии стюардесса рассказала о возвращении к полетам

Стюардесса авиакомпании Sun Country, которая временно потеряла должность из-за пандемии коронавируса и отправилась на подработку в супермаркет, рассказала о своих эмоциях по поводу возвращения к полетам. Ролик бортпроводницы, известной под ником Trolley Dolly, опубликован на ее официальном YouTube-канале.

В видео американка поделилась тем, что ее перевозчик снова призвал сотрудников выходить на работу с 1 июля, несмотря на то, что прежде возобновление рейсов было назначено на 1 августа. «Я очень очень счастлива тому, что возвращаюсь к работе. Я только что закончила составлять свое расписание», — отметила стюардесса.

Кроме того, сотрудница Sun Country поделилась, что пройдет дополнительный плановый тренинг перед первым рейсом после карантина, поскольку она слишком долго находилась в изоляции и ей необходимо освежить навыки.

Также девушка продемонстрировала свою респираторную маску с эмблемой лоукостера, в которой ей придется выходить на работу, и пообещала снимать больше видео из самолетов.

Ранее в июне бортпроводник американской авиакомпании рассказал о реальной обстановке в самолетах, летающих во время пандемии. Так, по словам члена экипажа, из-за коронавируса его работа стала невероятно скучной. Кроме того, представитель перевозчика отметил, что сейчас в бизнес-классе почти нет пассажиров.

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