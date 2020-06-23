Стюардесса показала происходящее в самолетах во время пандемии коронавируса

Стюардесса американской авиакомпании показала, как проходят ее путешествия во время пандемии коронавируса. Девушка по имени Лорен опубликовала видеоблог на своем YouTube-канале.

На ролике бортпроводница рассказала, что отправляется в Нью-Йорк впервые за полгода и немного нервничает перед рейсом. Сперва она сняла пустой аэропорт Индиаполиса, штат Индиана, и утренний поход за кофе. Когда сотрудница зашла в самолет, первым делом она очистила свое рабочее место и все предметы вокруг влажными антибактериальными салфетками.

Затем девушка уточнила, что ее самолет заполнен практически целиком, и добавила, что так было на всех лайнерах за последние месяцы.

Когда Лорен добралась до Нью-Йорка, она показала окрестности города и свою прогулку по нему. «Мы чувствовали себя в безопасности, не контактировали с другими людьми, брали еду на вынос и ходили в масках, так что все в порядке», — заключила стюардесса.

Ранее в июне стюардесса авиакомпании Sun Country, которая временно потеряла должность из-за пандемии коронавируса и отправилась на подработку в супермаркет, рассказала о своих эмоциях по поводу возвращения к полетам. В видео американка поделилась тем, что ее перевозчик снова призвал сотрудников выходить на работу с 1 июля, несмотря на то, что прежде возобновление рейсов было назначено на 1 августа.

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