Стюардесса дала советы желающим получить работу в авиакомпании

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Известная в социальных сетях стюардесса Кэт Камалани (Kat Kamalani) дала советы людям, которые мечтают трудоустроиться в авиакомпанию и стать бортпроводниками. Своим опытом она поделилась на видео, которое было опубликовано в TikTok.

Так, по словам девушки, в первую очередь, кандидаты должны сделать выделяющееся резюме, поскольку они будут соревноваться с тысячами других соискателей. «Многие говорят, что поступить в Гарвард проще, чем стать стюардессой», — уточнила она.

Далее, как заверила Камалани, претенденты на должность будут проходить три этапа собеседования, на первом из которых нужно ответить на сто вопросов.

«Второй этап — это интервью по Skype, где следует показать свою индивидуальность и одеться как бортпроводница. Третий этап предполагает личную встречу с работодателем, которая будет проходить весь день и на которой вас будут оценивать с ног до головы. Поэтому советую показать, что выделяет вас из толпы, а также быть аутентичным», — уточнила девушка.

Она также добавила, что, даже если у кого-то не получится получить работу стюардессы с первой попытки, не нужно сдаваться. «Продолжайте пробовать, пробовать и еще раз пробовать», — заключала Камалани.

Ранее в августе Камалани раскрыла самую неприятную сторону своей профессии и развеяла известный миф о бортпроводницах. По словам сотрудницы авиакомпании, распространенное мнение о том, что стюардессы постоянно летают одними и теми же маршрутами и сами выбирают страны для путешествий, является ошибочным.