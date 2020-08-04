Стюардессы раскрыли способы получить особые преимущества во время перелета

Стюардессы различных авиакомпаний раскрыли способы получить особые преимущества во время перелета. Своими советами они поделились на порталах Reddit и Quora, передает Daily Express.

Так, один из членов экипажа написал, что предлагал бесплатные напитки дружелюбным пассажирам, вызвавшим у него симпатию. Другой отметил, что выделяет тех, кто улыбается во время перелета или первым начинает разговор. «Если ты заговоришь перед взлетом, они [бортпроводники] будут обращаться с тобой гораздо лучше, чем обычно», — написал сотрудник авиакомпании.

В свою очередь, один из пассажиров, оказавшийся на том же форуме, отметил, что действительно получил бонус от стюардессы, просто заговорив с ней в самолете.

«Нам с женой принесли бесплатное шампанское и шоколадный мусс, в то время как все вокруг просто смотрели на нас», — признался мужчина.

Вместе с тем, бортпроводники напомнили, что вежливость по отношению к ним «должна быть направлена не только на получение халявы».

«Вас могут просто поблагодарить, а могут спросить, где вы сидите — и вы получите лучшее обслуживание. Главное — не ждать ничего взамен», — написал анонимный пользователь портала, добавив, что у стюардесс «тяжелая работа», поскольку им приходится иметь дело с большим количеством капризных и недовольных людей, потому они всегда рады видеть пассажиров в хорошем настроении и с улыбкой на лице.

Ранее пассажирам раскрыли способы получить авиабилет в бизнес-классе самолета. Первый совет, который дали опытные путешественники из разных стран мира, — быть «лояльным» клиентом авиакомпании, чтобы получать различные бонусы.