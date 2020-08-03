Грузчик аэропорта раскрыл истинные причины «швыряния» чемоданов

Неизвестный грузчик аэропорта раскрыл истинные причины того, почему они вместе с коллегами неаккуратно работают с чемоданами и нередко вынуждены их швырять. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

По его словам, чем тяжелее та или иная дорожная сумка, тем физически труднее ее поднять и переместить в грузовик или на багажную ленту.

«Когда у тебя есть сумка весом 100 фунтов (около 45 килограммов — прим. «Ленты.ру») и ты должен максимально быстро ее погрузить... она уже вряд ли будет выглядеть по-прежнему хорошо», — заметил автор поста. Таким образом, учитывая, что сотрудники авиагаваней, как правило, ограничены во времени, они в большей мере заботятся о скорости своей работы, чем о ее аккуратности.

«Мы стараемся быть максимально бережными с вашими сумками, честно. Но ошибки, конечно, случаются», — подытожил анонимный работник аэропорта.

21 июля сообщалось, что анонимный грузчик, проработавший больше 11 лет в аэропорту, раскрыл самую бесполезную деталь в каждом чемодане. Так, по заверениям сотрудника, бирки, которые пассажиры вешают на свой багаж, чтобы не потерять его, не несут никакого смысла и раздражают всех грузчиков.

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