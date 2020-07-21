Грузчик аэропорта назвал самую раздражающую их деталь в каждом чемодане

Анонимный грузчик, проработавший больше 11 лет в аэропорту, раскрыл самую бесполезную деталь в каждом чемодане. Своим опытом он поделился с пользователями форума Reddit, его слова передает Daily Express.

Так, по заверениям сотрудника, бирки, которые пассажиры вешают на свой багаж, чтобы не потерять его, не несут никакого смысла и раздражают всех грузчиков.

«Они постоянно мешают нам взяться за ручку, падают или ломаются. К тому же, если бирки отрываются, они становятся мусором, который представляет опасность для двигателей самолета», — пояснил он.

Тем же, кто боится потерять багаж, грузчик посоветовал писать свои контактные данные фломастером на самом чемодане.

В феврале другой грузчик аэропорта рассказал, какие предметы в чемоданах авиапассажиров раздражают его и коллег больше всего. По его словам, худшее, что путешественник может упаковать в багаж, — продукты питания. Кроме того, он уточнил, что когда пассажиры упаковывают в чемодан большое количество алкоголя, он начинает весить слишком много.