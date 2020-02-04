Раскрыт способ избежать разбивания алкоголя в чемодане при сдаче в аэропорту

Грузчик раскрыл способ упаковки багажа, который позволит избежать разбивания бутылок с алкоголем при сдаче в аэропорту. Об этом пишет Express.

В первую очередь он посоветовал внимательно выбирать чемодан для перевозки такого типа груза. «Есть четырехколесные сумки в жестком футляре, они легки и просты в маневрировании, их легко складывать, и они с большей вероятностью сохранят ваши вещи в безопасности», — объяснил он.

Кроме того, сотрудник аэропорта рекомендует тщательно оборачивать любые стеклянные изделия в процессе упаковки. Он также уточнил, что пассажирам не следует излишне перегружать сумку — по его словам, грузчики чаще швыряют тяжелые чемоданы вместо того, чтобы класть их аккуратно.

Ранее грузчик аэропорта рассказал, какие предметы в чемоданах авиапассажиров раздражают его и коллег больше всего. По его словам, худшее, что путешественник может упаковать в багаж, — продукты питания.

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