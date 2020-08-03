Члены экипажа раскрыли причины странных звуков на борту самолета во время полета

Члены экипажей австралийской авиакомпании Qantas раскрыли причины странных звуков и шумов разной тональности на борту самолета во время перелета. Об этом пишет Daily Express.

В частности, один из первых звуковых сигналов в салоне лайнера сразу после взлета может, в зависимости от перевозчика, свидетельствовать о том, что пилоты убрали шасси воздушного судна, либо о том, что бортпроводникам разрешено приступить к обслуживанию пассажиров и подаче прохладительных напитков.

Кроме того, одиночный звук в середине путешествия, как правило, означает, что одному из пассажиров требуется помощь стюардесс. Также различный по тональности сигнал, высокий или низкий, может поступать, когда кому-либо из летчиков необходима еда или напиток и он связывается с коллегами в другой секции самолета.

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«Многие люди пугаются, когда слышат нестандартные звуки на борту, однако причин бояться их нет — пассажиры должны понимать, что значат большинство из них», — указано в материале.

9 июня в сети также отмечали, что существуют определенные способы взаимодействия бортпроводников с кабиной пилотов во время полета при помощи звуков. В частности, сигналы подаются, когда на борту возникает чрезвычайная ситуация, близится зона турбулентности или когда стюардессам, находящимся в разных концах лайнера, необходимо переговорить.

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