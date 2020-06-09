Стюардесса раскрыла значение звуковых сигналов на борту самолета во время полета

Стюардесса раскрыла значение звуковых сигналов, подаваемых на борту самолета во время перелета. Об этом пишет Daily Express.

Так, по словам бортпроводницы, звонок, слышимый сразу после взлета, а также непосредственно перед посадкой, сигнализирует об окончании или начале наиболее опасного этапа путешествия и, таким образом, разрешает или запрещает членам экипажа передвигаться по салону.

Кроме того, сигналы подаются, когда на борту возникает чрезвычайная ситуация, близится зона турбулентности или когда стюардессам, находящимся в разных концах лайнера, необходимо переговорить.

«Есть определенные способы общения с кабиной пилотов во время полета», — также заметила собеседница портала. Пилот Джон Кокс (John Cox) пояснил, что те или иные шумы могут означать, к примеру, что один из летчиков хочет выпить чашку кофе.

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В то же время отмечается, что серия из трех или четырех звуков подряд может указывать на серьезную проблему на борту — в частности, что одному из пассажиров требуется неотложная помощь или на маршруте ожидаются сложности.

3 июня сообщалось, что неизвестная стюардесса рассказала о самых возмутительных поступках пассажиров самолета, с которыми она сталкивалась за свою карьеру. В первую очередь бортпроводница указала, что больше всего ее раздражает негодование пассажиров в ответ на просьбу показать посадочный талон перед заходом в самолет.

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