Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку. Об этом сообщает Popular Mechanics.

На высоте около 11 километров над землей в районе центральной Пенсильвании, США, авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner попал в высотное струйное течение (зона сильного ветра в верхней тропосфере — обычно на высоте от 5-7 километров — для которой характерны большие скорости — прим. «Ленты.ру»), с помощью которого и развил скорость в 1285 километров в час (скорость звука на высоте 11 километров составляет 1062 километра в час — прим. «Ленты.ру»).

Воздушный поток позволил самолету достичь скорости в 800 миль в час (1285 километров в час), что на 240 миль в час выше его обычной скорости — 561 миля в час (902 километра в час). Однако, как отмечает издание, несмотря на то, что лайнер преодолел скорость звука, его собственная скорость была не так высока: он прибыл в место назначения всего на 48 минут раньше положенного времени.

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«Скорость сейчас составляет практически 800 миль в час, никогда в жизни не встречал такого попутного ветра, будучи коммерческим пилотом! (попутный ветер — 200 миль в час — около 322 метров в секунду)», — поделился летчик с 25-летним стажем Питер Джеймс в своем Twitter.

Ранее в феврале пассажир панамской авиакомпании Copa Airlines снял из иллюминатора загоревшийся во время полета двигатель. На ролике видно, как вспышки пламени вырываются из области, где находится двигатель лайнера, а на заднем плане раздаются крики пассажиров.

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