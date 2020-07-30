Раскрыты легкие способы получить место в бизнес-классе самолета

Путешественники раскрыли легкие способы получить авиабилет в бизнес-классе самолета. Рекомендации пассажиров, размещенные на портале Smarter Travel, приводит Daily Express.

Первый совет, который дали туристы, — быть «лояльным» клиентом авиакомпании. В случае, если турист часто пользуется услугами одного и того же перевозчика, для него предусматриваются различные бонусы. Также пассажирам порекомендовали пользоваться кредитными картами — это позволит накапливать мили, которые в дальнейшем можно применить для повышения класса обслуживания.

Регистрацию на выбранный рейс, отмечается в статье, лучше проходить заранее, желательно, за 24 часа до посадки. «У "ранних пташек" есть больше шансов получить привелегии в полете, хотя обычно за это приходится доплачивать. (...) По мере того как идет регистрация, комфортных мест становится все меньше», — указано в тексте.

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Авторы материала также посоветовали приезжать в аэропорт заблаговременно и, «не стесняясь», интересоваться на стойке регистрации, имеются ли в наличии билеты в бизнес-класс и сколько за них необходимо доплатить. При этом туристам следует выглядеть опрятно, поскольку «никто не посадит вас в передней части самолета, если вы будете в шортах и шлепанцах».

«Не забывайте искать выгодные предложения. Если вы путешествуете с семьей или компаньоном, покупка двух билетов по тарифам первого класса может быть дешевле», — говорится в статье.

26 июня сообщалось, что сотрудники авиакомпаний раскрыли способы бесплатно проникнуть в бизнес-зал аэропорта, чтобы с комфортом провести время перед перелетом. Многие отметили, что попасть в VIP-зал можно с помощью дебетовых или кредитных карт.

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