Названы способы бесплатно проникнуть в бизнес-зал аэропорта

Сотрудники авиакомпаний назвали способы бесплатно проникнуть в бизнес-зал аэропорта, чтобы с комфортом провести время перед перелетом. Своими советами они поделились на форуме Quora, передает Daily Express.

По словам одного из пользователей, попасть в VIP-зал можно с помощью некоторых дебетовых или кредитных карт, которые предлагают владельцам определенное количество бесплатных проходов. «Это количество зависит от уровня карты и типа банковского счета», — отметил он.

Другой инсайдер рассказал, что пропуск в зал зависит от «лояльности к конкретной авиакомпании»: к примеру, если пассажир часто летает из лондонского аэропорта Хитроу авиакомпанией British Airways и зарабатывает определенное количество баллов, он может получить бесплатный доступ к залам ожидания альянса Oneworld по всему миру.

«Это обеспечит вам и другие преимущества, например приоритетную регистрацию. Такое возможно в любой компании», — добавил сотрудник авиаперевозчика.

Еще один пользователь форума отметил, что во многих аэропортах залы ожидания предусмотрены только для тех, кто может позволить себе билеты первого или бизнес-класса или пассажиров, которые часто летают. Однако в некоторых воздушных гаванях существуют залы, куда можно приобрести разовый пропуск, а иногда даже получить его бесплатно.

«Если вы приобретете пропуск, который в среднем стоит около 20 фунтов (1700 рублей), это будет даже дешевле, чем закуски в аэропорту. Взамен вы получите удобства зала ожидания», — отметил инсайдер.

Ранее пользователь Reddit рассказал о способе получить бесплатную еду в аэропорту. Путешественник обратил внимание на то, что многие авиакомпании предоставляют клиентам закуски и напитки в том случае, если вылет самолета откладывается.

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