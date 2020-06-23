Пассажир самолета спрятал кокаин в секс-игрушке и пошел под суд

Британский турист спрятал кокаин в секс-игрушке, чтобы провезти его из Ямайки в Бельгию, и попался полицейским. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали пассажира самолета по прибытии в аэропорт Брюсселя. По его утверждению, он приобрел наркотики для личного использования, однако при досмотре полицейские обнаружили у него около 127 граммов кокаина, спрятанных в игрушечном пенисе.

Британцу грозит три года лишения свободы. Его адвокаты настаивают на сокращении срока из-за проблем со здоровьем мужчины. «У моего клиента почечная недостаточность, и он должен заниматься спортом, а также соблюдать правильную диету», — подчеркнул представитель обвиняемого в суде.

Решение по этому делу будет вынесено 24 июня.

В сентябре 2019 года британские пенсионеры были приговорены к восьми годам лишения свободы суммарно за попытку провезти в Европу кокаин стоимостью около одного миллиона фунтов. 72-летний Роджер Кларк и его 71-летняя бывшая жена Сью хотели провезти девять килограммов кокаина на борту лайнера Marco Polo, спрятав наркотики в подкладке чемоданов.

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