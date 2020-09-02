Стюардесса сняла на видео подготовку к авиаперелету и впечатлила подписчиков

Стюардесса немецкой авиакомпании Eurowings сняла на видео свою подготовку к авиаперелету и впечатлила роликом подписчиков. Соответствующей записью она поделилась в Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудница авиаперевозчика расчесывает и собирает в хвост волосы и надевает аксессуары, в том числе ремень, часы и фирменный шейный платок организации. «Готовлюсь», — указала она в подписи к посту.

Поклонники бортпроводницы отреагировали на ее публикацию в комментариях. «Изумительная», «Ты очень красивая», «Впечатляет!», «Красотка готова лететь», «Выглядишь отпадно!» — писали они.

2 сентября сообщалось, что снискавшая популярность в социальных сетях испанская стюардесса сфотографировала себя голой в душе и привела фанатов в восторг. Подписчики бросились восхищаться фигурой сотрудницы авиакомпании.